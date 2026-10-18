sarrafın dikkati yaşlı adamı yüzbinlik dolandırıcılıktan kurtardı

olayın ayrıntıları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Necati Akyıldız, kendilerini polis ve güvenlik görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Arayan kişiler, Akyıldız'a kimliğinin kaybolduğunu ve üzerine bir esnaf adına fatura kesildiğini iddia ederek evindeki altınları bozdurmasını istedi. Panikleyen Akyıldız, dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınları alarak sarrafa gitti.

dolandırıcıların yöntemi:

Telefonla iletişime geçen şüpheliler, Akyıldız'ın kimlik bilgileri ve aile bireylerine ilişkin ayrıntıları söyleyerek güven tesis etmeye çalıştı. Arayan kadın, Akyıldız'ı 'gizli bir istihbarata bağlayacağız, sorulara cevap ver' diyerek yönlendirdi ve paranın oğluna IBAN ile gönderileceğini belirtti. Bu yönlendirme ve ayrıntılı bilgi aktarımı yaşlı adamda panik oluşturdu ve olayın gerçekliğine inanmasına neden oldu.

sarrafın müdahalesi ve sonuç:

Sarraf Önder Orman, iş yerine gelen Akyıldız'ın sürekli telefonla konuşmasından şüphelendi. Akyıldız altınları masaya bıraktığında telefonu verdi; telefondaki kişi altınların bozdurulup paranın IBAN ile gönderilmesini istedi. Önder Orman telefonu meşgule alarak durumu açıkladı ve yaşlı adamı dolandırılmak üzere olduğu konusunda uyardı. O sırada tesadüfen sarrafa gelen bir sivil polis ile görüşme yapıldı ve dolandırıcılık girişimi kesin olarak engellendi.

Altınlar bozdurulmadan Akyıldız'a iade edildi ve olay, sarrafın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Akyıldız, gördüğü tehdit nedeniyle büyük korku yaşadığını, arayanların aile bireylerine kadar ayrıntılar bildirmesinin panik sebebi olduğunu belirtti. Sarraf Önder Orman da tanıdıkları müşterinin tuhaf telefon tutumunu fark ederek müdahale ettiğini ve böylece dolandırılmasını engellediklerini aktardı.

Görüntüler ve polis müdahalesiyle son bulan olay, yaşlı vatandaşları benzer aramalara karşı uyanık olmaya davet ediyor. Yetkililer, bilinmeyen numaralarla kimlik, hesap veya para talebi içeren görüşmelere itibar edilmemesini, şüphe durumunda yakın çevre ve emniyet birimleriyle irtibata geçilmesini tavsiye ediyor.

YAŞLI ADAMIN BİRİKİMİNİ DOLANDIRICILARDAN SARRAFIN DİKKATİ KURTARDI