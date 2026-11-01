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Şasi onarımında yeni dönem: ısıtmadan ve çekiçlemeden hızlı doğrultma

Eskişehirli kaporta ustası Umut Oğur, 10 tona kadar araçlarda ısıtmaya gerek kalmadan hidrolik şasi doğrultma hizmeti veriyor, onarım süresini kısaltıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:32

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şasi onarımında yeni dönem: ısıtmadan ve çekiçlemeden hızlı doğrultma

Eskişehir'de hidrolik teknoloji ile şasi onarımında yenilik

Tepebaşı ilçesi Baksan 6. Küme Evleri Sokak'ta çalışan kaporta ustası Umut Oğur, atölyesine kazandırdığı hidrolik şasi çektirme cihazı ile hasarlı araçların onarımında yeni bir yöntem sunuyor. Aslen Hataylı olan Oğur, 2017'de Eskişehir'e yerleşmiş ve yaklaşık 8-10 yıldır sektörde hizmet veriyor. Sigorta şirketleriyle anlaşmalı olarak yapılan boya ve kaporta onarımlarında, 10 tona kadar her marka araçta uygulama yapabildiklerini belirtiyor.

Çalışma prensibi ve sağladığı avantajlar:

Oğur'un aktardığına göre hidrolik sistem, şasi doğrultma işleminde sıcaklık uygulaması ve çekiçleme gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bu sayede ustalar daha az fiziksel güç harcıyor ve süreçler daha konforlu ilerliyor. Geleneksel kara düzende üç günlük bir iş, hidrolik cihazla 1.5-2 güne inebiliyor; daha kapsamlı onarımlarda ise normalde 15-20 gün süren süreçler maksimum 3-4 iş günü içinde tamamlanabiliyor.

Cihazın çalışma mantığı, aracın farklı noktalarından çoklu bağlama ihtiyacını azaltıp tek noktadan kontrollü ve güçlü çekim uygulayarak şasiyi eski formuna getirmeye dayanıyor. Ünite 10 tona kadar yük uygulayabildiği için binek araçların yanı sıra daha büyük taşıtlarda da kullanılabiliyor. Cihaz yurt dışından temin edilmekte olup Türkiye'de sınırlı sayıda şehirde bulunuyor; Eskişehir dışından, örneğin Kütahya gibi çevre illerden de müşteriler gelmekte.

Sürüş güvenliği ve şasi sağlığı:

Umut Oğur, şasinin aracın iskeleti olduğunu, küçük bir yamukluk veya düzensizlik bile yol tutuşu, titreme ya da yön sapmalarına yol açabileceğini vurguluyor. Geleneksel ısıtma yöntemleri metalin yapısını zayıflatabildiği ve ileride yeni kırılmalara neden olabildiği için, ısıl işleme gerek bırakmayan hidrolik doğrultmanın hem sürücü hem de yolcu güvenliği açısından daha sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca cihaz sayesinde daha az noktadan bağlanma gerekliliği, çatlaklı veya daha önce ısıtılarak çekilmiş şasilerin düzeltilmesinde de avantaj sağlıyor. Bu yaklaşım, aracın orijinal dayanıklılığını korumaya yardımcı olurken onarım sonrası performansın da artmasına katkıda bulunuyor.

Oğur'un uygulaması, ustaların iş yükünü hafifletmesi, iş süresini kısaltması ve onarımın yol güvenliği üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmesi nedeniyle kentte ve çevre illerde dikkat çekiyor. Sigorta süreçleriyle uyumlu çalışılması, bölgeden gelen talepleri artıran diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.

ESKİŞEHİR’DE HİDROLİK ŞASİ ÇEKTİRME CİHAZINI BÜNYESİNE KAZANDIRAN KAPORTA USTASI UMUT OĞUR, 10...

ESKİŞEHİR’DE HİDROLİK ŞASİ ÇEKTİRME CİHAZINI BÜNYESİNE KAZANDIRAN KAPORTA USTASI UMUT OĞUR, 10 TONA KADAR ARAÇLARDA ISITMA VE ÇEKİÇLEME İŞLEMİNE GEREK KALMADAN ŞASİ DOĞRULTMA HİZMETİ SUNARKEN, BU TEKNOLOJİ SAYESİNDE HEM KISA SÜREDE TAMAMLANIYOR HEM DE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE KORUYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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