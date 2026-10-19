Sason'da ceviz bahçelerinde sonbahar mesaisi başladı

Sason'da ceviz hasadı başladı:

Batman’ın Sason ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz bahçelerinde yoğun bir hasat çalışması başladı. Bölgenin kendine özgü aroması ve yüksek yağ oranıyla bilinen cevizleri, köylerde geleneksel yöntemlerle toplanıyor ve kurutularak satışa hazırlanıyor.

Hasat yöntemleri ve işbölümü:

Köylüler, boyları 10 metreye kadar ulaşabilen ağaçlara çıkarak dalları uzun sopalarla siliyor. Ağaçlardan düşen cevizler yerden toplanıp kabuklarından ayrılıyor; bir kısmı hemen torbalanırken bir kısmı kurutuluyor. Özellikle kadınlar, ağaçların altında biriken cevizleri toplayıp evlerinde kabuklarından ayırma ve kurutma işlerinde aktif rol alıyor.

Verim, fiyat ve bölgesel özellikler:

Dörtbölük köyünde hasat yapan vatandaşlardan Harun Çelik, bu yıl cevizde bereketli bir dönem yaşandığını belirtiyor. Çelik, olgunlaşan cevizlerin bir kısmının kendiliğinden düştüğünü, dallarda kalanların ise sopalarla silkelendiğini söylüyor. Ürün veriminin bahçeden bahçeye değiştiğini ve bir dönümlük ceviz bahçesinden ortalama 500 kilogram ürün elde edilebildiğini aktarıyor.

Çelik, Sason cevizinin aroması ve yağ oranının bölgenin yüksek rakımıyla ilişkili olduğunu vurguluyor. Hasat edilen cevizlerin bir kısmı kabuklarından ayrılarak torbalanıyor, diğerleri kurutulduktan sonra çuvallara konularak satılıyor. Ürünün kalitesine göre kilogram fiyatı 250 ila 300 lira arasında değişirken, kurutulan cevizler yaklaşık 400 liraya kadar alıcı bulabiliyor.

Geleneksel yöntemlerle sürdürülen ceviz hasadı, Sason için hem yöresel üretimin devamlılığı hem de ailelerin geçimi açısından önem taşıyor. Hasat dönemi, ilçede her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir çalışma ve gelir sağlama süreci olarak öne çıkıyor.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE CEVİZ HASADI BAŞLADI.