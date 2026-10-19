Manisa'nın altyapı geleceği uluslararası gündemde: MASKİ genel müdürü İstanbul'daki dirençli şehirler programına katıldı

MASKİ heyeti İstanbul’da iklim odaklı altyapı gündeminde

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Projeler Dairesi Başkanı Hami Berk Yakıcı ve Projeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Elif Urun ile birlikte, İLBANK ve Dünya Bankası Grubu iş birliğinde İstanbul’da düzenlenen "Dirençli Şehirler İnşa Etmek: Politika Hedeflerinden Yatırıma Hazır Uygulamalara" programına katıldı. Etkinlikte şehirlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması ve altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi tartışıldı.

Programın odağı:

Program kapsamında iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı sistemleri, sürdürülebilir kentleşme ve yerel yönetimlerin yatırım öncelikleri ele alındı. Çalıştaylarda içme suyu, atıksu, altyapı ve çevre yatırımları; su kaynakları üzerindeki iklim etkileri ve afetlere dayanıklı altyapı gereksinimleri öne çıktı.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp da katılarak şehirlerin geleceğe hazırlanmasına yönelik yatırım ve uygulama öncelikleri hakkında görüş bildirdi. İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan programda moderatörlük yaptı.

Yerel yönetimlerin öncelikleri ve finansman:

Gündemde ayrıca kentsel dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım, altyapı yatırımları ve uluslararası kalkınma bankalarıyla iş birliği imkanları vardı. Yenilikçi finansman modellerinin, yerel projelerin yatırımla buluşmasında belirleyici olacağı vurgulandı.

Katılımcılar, uzun vadeli planlamada bütüncül yaklaşımlar ve sürdürülebilirlik ilkelerinin önemine dikkat çekti; yerel yönetimlerin yatırım stratejilerinin iklim risklerini gözeterek şekillendirilmesi gerektiği ifade edildi.

COP31 hazırlıkları bağlamında değerlendirme:

Programın, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesi çalışmaları değerlendirme açısından önem taşıdığı belirtildi. Katılımcılar, konferans öncesi bilgi paylaşımı ve proje hazırlıklarının hızlandırılmasının altını çizdi.

MASKİ heyeti, etkinlikten edinilen görüş ve modelleri Manisa’nın altyapı planlamasına entegre etme niyetini korurken, yerel uygulamalara dönük somut adımların atılması için ilgili kurumlarla iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ, İLBANK VE DÜNYA BANKASI GRUBU İŞ BİRLİĞİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLENEN "DİRENÇLİ ŞEHİRLER İNŞA ETMEK: POLİTİKA HEDEFLERİNDEN YATIRIMA HAZIR UYGULAMALARA" PROGRAMINA KATILDI. PROGRAMDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DAYANIKLI ALTYAPI SİSTEMLERİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLERİN YATIRIM ÖNCELİKLERİ ELE ALINDI.