Sason'da minikler jandarmayla tanıştı, güvenlik bilinci pekişti

etkinlik genel bakış:

Batman’ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme etkinliği, Çilekli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı sundu. Öğrenciler hem bilgilendirildi hem de uygulamalı gösterilerle unutulmaz anlar yaşadı.

araç ve ekipman tanıtımı:

Etkinlikte öğrenciler, jandarma bünyesindeki sirenli ve zırhlı araçları inceleyip araçlara bindirildi. Sirenlerin çalmasıyla yaşanan coşkulu anlar, çocukların etkinliğe yüksek ilgi duymasını sağladı. Ayrıca jandarmanın kullandığı çeşitli ekipmanlar tanıtıldı ve parmak izi uygulamasıyla uygulamalı bilgi paylaşımı yapıldı.

Programda düzenlenen jandarma köpek gösterisi öğrencilerden büyük beğeni topladı; gösteri hem eğitimsel hem de eğlenceli bir deneyim sundu. Polis köpeğiyle yapılan çalışmaların gösterilmesi, çocukların güvenlik birimlerinin görevlerine yönelik merakını artırdı.

trafik eğitimi ve vatandaş-jandarma ilişkisi:

Jandarma trafik personeli tarafından öğrencilere trafik kuralları ile 112 Acil Çağrı Merkezinin doğru ve etkin kullanımı anlatıldı. Bu bilgilendirme, küçük yaştan itibaren trafik ve acil durum farkındalığı oluşturmayı amaçladı.

Etkinlik boyunca öğrencilere yiyecek ve içecek ikramları yapıldı, küçük hediyeler dağıtıldı ve programın sonunda birçok öğrencinin büyüyünce asker ya da jandarma olmak istediğini dile getirmesi dikkat çekti. Organizasyon, çocuklarda erken yaşta güvenlik bilinci oluşturmayı ve vatandaş-jandarma bağını güçlendirmeyi hedefleyerek son buldu; etkinlik katılımcıların hafızasında olumlu izler bıraktı.

BATMAN'IN SASON İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ÇİLEKLİ İLK VE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TANITIM VE BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.