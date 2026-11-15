Sivas’ta 60 takım 30 saatlik Space Apps Challenge maratonunda yarışıyor

etkinlik ve açılış:

NASA tarafından düzenlenen Space Apps Challenge etkinliğinin Sivas ayağı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ev sahipliğinde başladı. Organizasyon, Mühendislik Fakültesi koordinasyonunda düzenlendi ve açılış programı SCÜ 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta etkinliğin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapıldı. Konuşma yapanlar arasında NASA Bölge Lideri ve Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Emir Arda Tomaç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy ile Prof. Dr. Salih Cem İnan yer aldı. Ayrıca farklı ülkelerin uzay ajansları ile TUSAŞ temsilcilerinin video sunumları katılımcılara izletildi.

yarışma süreci:

Etkinlikte 60 takım ve toplam 300 katılımcı, uzay ve teknoloji odaklı çözümler geliştirmek üzere bir araya geldi. Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımların katılımıyla başladı ve iki gün boyunca devam edecek yaklaşık 30 saatlik bir proje maratonunu kapsıyor.

Organizasyon 14 Kasım saat 13.00'te başladı. Açılışın ardından takımlar geliştirecekleri projeler üzerinde yoğun biçimde çalışmaya başladı; birçok ekip gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

katılımcılar ve destek:

Yarışma boyunca Mühendislik Fakültesi'nde görevli akademisyenler ve öğrenciler, katılımcılara mentorluk ve teknik destek sağladı. Dekan Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy, NASA Bölge Lideri Emir Arda Tomaç ve görevli öğrenciler sabaha kadar alanda bulunarak ekiplerin yanında yer aldı.

Maratonun sonunda takımlar, belirlenen süre içinde tamamladıkları projeleri jüriye sunacak ve değerlendirme süreci ile etkinlik sona erecek. Etkinlik, katılımcılara hem uluslararası bir yarışma deneyimi hem de iş birliği odaklı bir öğrenme ortamı sağlıyor.

NASA TARAFINDAN DÜZENLENEN SPACE APPS CHALLENGE’IN SİVAS AYAĞINDA 60 TAKIM VE 300 KATILIMCI, UZAY VE TEKNOLOJİ ALANINDA PROJELER GELİŞTİRMEK İÇİN YARIŞIYOR.