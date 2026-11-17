Eskişehir'in Odunpazarı'nda 10 yıllık emekle örülen bir uğraş:

Eskişehir Odunpazarı'nda yaşayan Dudu Aysul, hobi olarak başladığı dövme keçe işini on yılda sürdürülebilir bir gelire dönüştürdü. Kalın keçeyi yün keçe ile çizip döverek hazırladığı cüzdanlar, çantalar ve şallar hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Üretim süreci ve kişisel kazanımlar:

Aysul, el sanatının teknik ayrıntılarını ve bu işi yapmanın kendisine kattıklarını şöyle özetliyor: "Hobi olarak başladım. Evime katkı oluyor. Burası bize terapi gibi geliyor. Arkadaşlar ediniyoruz, yaptığımız ürünleri satıyoruz, bu bizi mutlu ediyor." Bu sözler, üretimin maddi getirisi kadar sosyal ve duygusal faydasını da vurguluyor.

Üretimde kullanılan yöntem, malzemenin dokusunu ve ürünlerin dayanıklılığını belirliyor; Aysul, kalın keçe ve yün keçeyi bir arada kullanarak özgün desenler ve dokular ortaya çıkarıyor. Müşteri beğenisi ve geri dönüşler, üretici için önemli bir motivasyon kaynağı.

Ürün çeşitliliği, fiyatlar ve satış eğilimleri:

Aysul'ün ürün gamı küçük aksesuarlardan büyük çantalara kadar uzanıyor. Fiyatlandırmayı örnekleyerek açıklıyor: küçük cüzdanlar 50 lira, bir tık büyük olanlar 70 lira, daha büyük modeller 100 lira, portföyler 150 lira, büyük kol çantası 350 lira, şallar ise 400 lira. Ayrıca, "Bu cüzdan türünü ortalama 2 saatte yapabiliyorum" diyerek emek yoğunluğunu da paylaşıyor.

Satışlar ürünlere göre dalgalanma gösteriyor: bazen çapraz çantalar, bazen küçük cüzdanlar veya şallar öne çıkıyor; ancak genel olarak en çok küçük cüzdanların sattığını belirtiyor. Aysul'ün hem ekonomik katkı hem de terapi niteliğindeki bu uğraştan aldığı memnuniyet, yerel el sanatlarının sürdürülebilirliğine dair küçük bir örnek oluşturuyor.

ESKİŞEHİR’DE KENDİ YAPTIĞI DÖVME KEÇE CÜZDAN VE ÇANTALARI SATAN DUDU AYSUL, HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI EL SANATI ÜRÜNLERİYLE HEM AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR HEM DE TERAPİ NİTELİĞİNDEKİ BU UĞRAŞLA MUTLU OLUYOR.