Kütahya'da nahtla geleneksele hayat verme çabası

Kütahya'da naht sanatını sürdüren usta Bahri Bingöl, hüsn-i hatın estetik kurallarını kıl testereyle ahşaba aktararak özgün eserler üretiyor. Çocukluk yıllarında yazı sanatına duyduğu ilgiyi zamanla ahşap işlemeciliğiyle birleştiren Bingöl, yaklaşık 20 yıldır naht sanatıyla ilgileniyor ve son 15 yıldır daha bilinçli, profesyonel çalışmalar yürütüyor. Eserlerini Halil İbrahim Yılmaz UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi'nde sergileyip üreten sanatçı, geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

naht sanatının kökenleri ve tekniği:

Bingöl, naht sanatının köklerinin eskiye dayandığını, Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarisinde örneklerinin görüldüğünü, daha eski izlerin ise Frigya uygarlığına ait eserlerdeki oyma ve kesme tekniklerinde bulunduğunu belirtiyor. Nahtın temelini hüsn-i hat oluşturuyor; iki boyutlu hat yazıları kıl testereyle kesilip ahşap zemine veya kadife kaplı yüzeye yapıştırılarak eserler üç boyutlu bir görünüm kazanıyor. Bu dönüşüm, hat sanatının oransal kurallarının ve estetik anlayışının ahşaba titizlikle taşınmasını gerektiriyor.

sabır, teknik ve içsel yolculuk:

Bingöl, naht sanatının yalnızca teknik beceri olmadığını, ahşabın damarları ve yapısının iyi tanınmasının önem taşıdığını vurguluyor. Kıl testereyle yapılan her kesinin yüksek hassasiyet istediğini, ağacın doğal yapısına uyulmadığında çalışmada bozulmaların görülebildiğini söylüyor. Sanatçının sözlerine göre naht, sabır ve emek gerektiren, aynı zamanda içsel bir yolculuğa çıkaran bir uğraş; besmele veya Allah'ın isimleri gibi metinleri işlerken bu sözcüklerin anlamlarını düşünmek, kesim sırasında zihinde tekrarlamak bir çeşit zikir işlevi görüyor ve eserlerin manevi boyutunu güçlendiriyor.

eğitim, kaynaklar ve gelecek hedefleri:

Nahtta başarılı olmak için hüsn-i hat eğitiminin önemine dikkat çeken Bingöl, geçmişte hattat Mahmut Şahin'den ders aldığını ancak icazetname alamadığını aktarıyor. Harf oranları, altın oran ve yazıdaki denge anlayışı gibi hüsn-i hatın kuralları naht çalışmalarında da korunuyor; Bingöl, eski hattatların eserlerini yakından inceleyerek özellikle Hamit Aytaç ve İsmail Hakkı Altunbezer'in işlerinden yararlandığını belirtiyor. İleriye dönük hedefi ise geleneksel anlayışı koruyarak yeni anlatım biçimleri geliştirmek: Harfleri merkeze alıp sadece sözcükler değil, harflerin kendisinden yola çıkarak kavramlara ulaşmayı ve naht sanatına farklı bir bakış kazandırmayı planlıyor.

KÜTAHYA'DA NAHT SANATÇISI BAHRİ BİNGÖL, HÜSN-İ HAT SANATINDAN İLHAM ALARAK KIL TESTEREYLE AHŞAP ÜZERİNE İŞLEDİĞİ ESERLERLE GELENEKSEL SANATLARI YAŞATIYOR.