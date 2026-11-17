Dalama'da Yörük kültürü açılış festivaliyle görünür olacak

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi, Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla üç günlük bir açılış festivali düzenliyor. Dalama Efeleri Yörük Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikler 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bölgenin geleneksel yaşam tarzına dair zengin bir program sunacak.

etkinlik programı:

Festivalde müzik ve sahne performansları ön planda olacak. Program kapsamında sahne alacak isimler arasında Serkan Dumano, Merve Sezer ve Yıldırım Yıldızdoğan yer alıyor. Sanatçı performanslarının yanı sıra yöresel etkinlikler, gösteriler ve geleneksel uygulamaları tanıtan sunumlar da katılımcılarla buluşacak.

stantlar ve sergiler:

Etkinlik alanında ziyaretçilere yönelik çeşitli stantlar kurulacak; burada yöresel ürünler, tekstil, züccaciye, zirai aletler ve hediyelik eşyalar yer alacak. Bu düzenleme, hem yerel üreticilere destek vermeyi hem de Yörük kültürünün maddi ve manevi öğelerini görünür kılmayı hedefliyor.

Festivalin amaçları arasında geleneklerin yaşatılması, kültürel değerlerin tanıtılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi bulunuyor. Üç gün boyunca planlanan programlarla farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik etkinlikler sunularak kültürel aktarımın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Dalama Efeleri Yörük Kültür Derneği Başkanı Vedat Uğurlu festivalin duyurusunu yaparak tüm vatandaşları etkinliklere davet etti ve katılımın yöresel geleneğin sürekliliği için önemine vurgu yaptı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI DALAMA MAHALLESİ’NDE 19-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA AÇILIŞ FESTİVALİ DÜZENLENECEK, ÜÇ GÜN SÜRECEK ETKİNLİKTE SANATÇILAR, YÖRESEL ETKİNLİKLER VE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİN YER ALACAĞI PROGRAMLA YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITILACAK.