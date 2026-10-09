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Şavşat'ta ceviz toplarken ağacın dallarında mahsur kalan 63 yaşındaki kişi kurtarıldı

Şavşat Cevizli köyünde ceviz toplarken ağacın dallarında mahsur kalan 63 yaşındaki Tuncer Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından halatla güvenle indirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şavşat'ta ceviz toplarken ağacın dallarında mahsur kalan 63 yaşındaki kişi kurtarıldı

olayın gelişimi:

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde cevizleri dökmek için ağaca çıkan Tuncer Yıldırım (63), dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında ağacın alt dallarına takılan Yıldırım, yaralı halde mahsur kaldı.

müdahale ve kurtarma işlemi:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirim sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla Yıldırım'ı bulunduğu yerden güvenli şekilde indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

sağlık durumu ve sevk:

İlk müdahalesinin ardından Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından nakil için Artvin'e sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CEVİZ TOPLARKEN AĞAÇTAN DÜŞÜP DALLARDA MAHSUR KALDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

CEVİZ TOPLARKEN AĞAÇTAN DÜŞÜP DALLARDA MAHSUR KALDI, İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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