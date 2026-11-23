Batman gençliğinin ilgisi saha başarısına dönüştü:

AK Parti Batman Gençlik Kolları, büyükşehir statüsünde olmayan 51 il arasında yürütülen üyelik çalışmalarında elde ettiği derecelerle öne çıktı. İl teşkilatının saha çalışmaları ve gençlere yönelik iletişim faaliyetleri, üyelik sayılarındaki artışta belirleyici oldu.

Özellikle 18 yaşını yeni dolduran gençlerin partiye gösterdiği yoğun teveccüh, Batman sonuçlarına doğrudan yansıdı. İl gençlik kollarının gençlerle kurduğu yakın ilişkiler ve aday üyelik süreçlerindeki kolaylaştırıcı adımlar, katılımda hissedilir bir artış sağladı.

plaket takdimi ve genel merkez değerlendirmesi:

Başarı, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda da taltif edildi. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş tarafından takdim edilen plaket, teşkilat adına Mustafa Şahin tarafından alındı. Plaket takdimi, Batman gençliğinin örgüt içindeki etkisini ve üyelik çalışmalarının sonucunu sembolize etti.

il başkanının mesajı:

Hüseyin Şansi, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şansi, Batmanlı gençlerin özellikle 18 yaş grubundaki yoğun ilgisinin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlere verilen değeri vurguladı.

İl başkanı açıklamasında, gençlerin fikirlerine ve enerjilerine önem verildiğini, bu güvenin üyelik çalışmalarına olumlu yansıdığını söyledi. Ayrıca emeği geçen il gençlik kolları başkanı Mustafa Şahin ve tüm gençlik teşkilatının kutlandığı ifade edildi.

Batman teşkilatının bu başarısı, gençlere yönelik yapılan saha organizasyonlarının ve üye kazanım stratejilerinin sonuç verdiğini gösteriyor. Teşkilat yetkilileri, gençlerin desteğiyle çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA, ELDE EDİLEN BAŞARI DOLAYISIYLA GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ (SAĞDAN İKİNCİ) TARAFINDAN TAKDİM EDİLEN PLAKET, BATMAN İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MUSTAFA ŞAHİN (SOLDAN İKİNCİ) TARAFINDAN TEŞKİLAT ADINA ALINDI.