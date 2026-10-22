Savur’da açılan Aziz Sancar müzesi Mardin’in turizm rotasını genişletecek

Aziz Sancar müzesi Savur’u yeni bir turizm durağına taşıyor

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın doğduğu tarihi ev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle 21 Ekim tarihinde Savur’da müze olarak ziyarete açıldı. Açılışa katılan turizm duayeni Orhan Sancar, müzenin sadece aile ve bölge için değil; Mardin’in ulusal ve uluslararası tanıtımı açısından da önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Müzenin marka ve tanıtım etkisi:

Orhan Sancar, müzenin Mardin’in zaten güçlü olan tarihî ve kültürel zenginliğine yeni bir boyut katacağını belirtti. Nobel ödüllü bir bilim insanının doğduğu evin ziyaret edilebilir hale gelmesinin; özellikle kültür, bilim ve eğitim turizmi açısından çekim gücünü artıracağını söyledi. Sancar, bu tür bir değerin uluslararası pazarlarda bölgenin bilinirliğini yükselterek Mardin’in marka değerine katkı sunacağına inanıyor.

Sancar ayrıca, uluslararası tur operatörleri ve akademik grupların programlarına Aziz Sancar Müzesi’nin eklenmesinin önemine değindi. Yurt dışından gelen kültür grupları, üniversiteler ve bilim meraklıları için Savur’un yeni bir cazibe merkezi haline gelebileceğini ifade etti.

Konaklama ve yerel ekonomi etkileri:

Turizmin yalnızca günübirlik ziyaretlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Orhan Sancar, ailenin Hakkı Bey Konağı’nı otel olarak değerlendirme planının Savur’un konaklama kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti. Hakkı Bey Konağı’nın hizmete girmesiyle ziyaretçilerin daha uzun süre bölgede kalmasının, yerel esnaf ve turizm ekonomisine doğrudan olumlu etkiler yapmasının hedeflendiğini anlattı.

Sancar, amaçlarının ziyaretçilerin sadece müzeyi görüp ayrılmaları değil, Savur’un tarihî dokusunu, kültürünü ve gastronomisini de deneyimlemeleri olduğunu söyledi. Geliştirilecek konaklama imkanlarının bölge ekonomisinin turizmden daha fazla pay almasına olanak tanıyacağını vurguladı.

Orhan Sancar sözlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, tur operatörleri ve yatırımcıların iş birliği ile Savur’un ulusal ve uluslararası tur programlarında daha güçlü bir konuma getirilebileceği ve Aziz Sancar Müzesi’nin Mardin’in marka değerini yükselteceği değerlendirmesiyle tamamladı.

Aziz Sancar da açılışta duyduğu memnuniyeti dile getirerek, doğduğu topraklarda böyle bir eserin gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye’yi bilim dünyasında temsil etmenin sorumluluğunu hissettiğini söyleyen Sancar, müzenin gelecekte bir bilim merkezine dönüşmesini arzuladığını ve özellikle çocukların bilimle buluşmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca hem Türkiye’yi hem de Savur’u dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ PROF. DR. AZİZ SANCAR’IN MARDİN’İN SAVUR İLÇESİNDE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ TARİHİ EV, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN KATILIMIYLA DÜN DÜZENLENEN TÖRENLE MÜZE OLARAK ZİYARETE AÇILDI.