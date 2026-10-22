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Türk dünyasının sesleri cumhuriyetin 103. yılında Ankara’da birleşecek

Cumhuriyetin 103. yılında Türk dünyasının seçkin sanatçıları, 28 Ekim Ankara Arena ve 29 Ekim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konserlerde sahne alacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Türk dünyasının sesleri cumhuriyetin 103. yılında Ankara’da birleşecek

Cumhuriyet Bayramı konserleri Ankara'da gerçekleşecek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) organizasyonuyla Cumhuriyetin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen iki özel konser, Türk dünyasının seçkin isimlerini başkent Ankara'da bir araya getirecek. Etkinlikler, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların katılımıyla kültürel bağların ve ortak mirasın müzikle vurgulanmasına hizmet edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya açıklamasında etkinliklerin kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirası yansıtacağını belirterek, "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında Türk dünyasının ortak sesi başkentimiz Ankara’da yankılanacak" dedi.

28 Ekim programı:

İlk konser, 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sahneyi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alacak. Gecede soprano Zarina Altınbayeva, soprano Zaira Raimbekova, tenor Umid Shavkat Ugli ve tenor Ramil Gasimov solist olarak yer alacak.

Gecenin özel konuğu, uluslararası alanda tanınan Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen olacak. Dimash, "Singer" yarışmasıyla geniş kitlelerce bilinir hale geldi; Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından "Halk Sanatçısı" unvanına; TÜRKSOY tarafından ise "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanına layık görüldü.

29 Ekim davetli konseri:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenlenecek. Bu davetli programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.

Her iki konser, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarına kültürel bir vurgu getirecek ve Türk devletleri arasındaki köklü kardeşlik bağlarını müziğin evrensel diliyle görünür kılmayı amaçlayacak.

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, TÜRK DÜNYASININ SEÇKİN SANATÇILARININ KATILACAĞI...

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, TÜRK DÜNYASININ SEÇKİN SANATÇILARININ KATILACAĞI KONSERLERLE KUTLANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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