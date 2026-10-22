Altın Portakal yeniden sahnede: kentin sinema haftası başlıyor

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapılarını açıyor

Antalya, sinemanın buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24-31 Ekim tarihleri arasında "DAİMA" temasıyla gerçekleştirilecek. Festival, usta isimlerle yeni yetenekleri bir araya getirirken kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katacak.

Açılış korteji ve program:

Festival, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak geleneksel kortej ile sinemaseverlerle buluşacak. Sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu kortej, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek; Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Caddesi, Güllük, Selekler Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Valilik Binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar güzergâhı üzerinden ilerleyerek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

Akşam düzenlenecek açılış töreni ise saat 19.30'da Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yapılacak. Törene katılmak isteyen Antalyalılar için giriş ücretsiz olacak; tören aynı zamanda festivalin kırmızı halı geçişine de ev sahipliği yapacak.

Kırmızı halı, ödüller ve sunucular:

Açılış gecesinde sektöre katkıları dolayısıyla Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü takdim edilecek. Yapımcı Abdurrahman Keskiner ile kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş ise Emek Ödülü ile anılacak.

Festival kapsamında ayrıca Genç Başarı Ödülleri de verilecek; bu yıl ödüller tiyatro, dizi ve sinema projelerindeki rolleriyle dikkat çeken Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin başında olmasına rağmen etkileyici performanslar sergileyen 16 yaşındaki Leyla Smyrna Cabas'a layık görüldü. Açılış törenini ise Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay sunacak.

Festival, hem sektörel buluşmalar hem de halk etkinlikleriyle Antalya'yı bir hafta boyunca sinemanın odağı haline getirecek. Programın zenginliği, genç yeteneklerin ödüllendirilmesi ve usta isimlerin onurlandırılması, festivali sadece film gösteriminden öte bir kültür ve buluşma etkinliğine dönüştürüyor.

ANTALYA BİR KEZ DAHA ALTIN PORTAKAL HEYECANINI YAŞAMAYA HAZIRLANIYOR. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE 24-31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ‘DAİMA’ TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.