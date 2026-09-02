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Şebekelere büyük darbe: 18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

İçişleri Bakanlığı: 18 ilde düzenlenen operasyonda 281 şüpheli yakalandı; vatandaşları 246 milyon lira dolandıran 153 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şebekelere büyük darbe: 18 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Operasyon detayları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 281 şüpheliyi yakaladı. Yapılan çalışmada, vatandaşları toplam 246 milyon lira tutarında zarara uğrattığı belirlenen şüphelilerden 153'ü tutuklandı, 128'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Dolandırıcılık yöntemleri:

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şebekelerin çeşitli yöntemlerle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin; yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları verdikleri, ayrıca kendilerini internet/iletişim firması temsilcisi olarak gösterip vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Soruşturma ve mali tespitler:

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında toplam 351 Milyon lira işlem hacmi saptandı. İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen adli süreçlerde delil toplama ve inceleme çalışmaları sürüyor. Yakalananların bir kısmı hakkında adli kontrol uygulaması devam ederken, tutuklanan şüpheliler hakkında kovuşturma süreçleri işlemektedir.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların mağdur edilmesine yol açan suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı; yetkililer, tüketicileri benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli ilan ve teklifleri yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı.

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'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 246 milyon lira dolandıran 153 şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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