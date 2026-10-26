Seferler askıya alındı: Bodrum'da feribotlar kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle iptal edildi

Seferler askıya alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. Bölgedeki meteorolojik şartlar nedeniyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri bugün için iptal edildi. Ayrıca Bodrum ile İstanköy Adası seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

Hava koşulları:

İlçede bugün kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu tür koşullar, özellikle kısa mesafe deniz taşımacılığında güvenli seyrin sağlanmasını güçleştiriyor ve operasyonların askıya alınmasına yol açıyor.

Ulaşım ve etkileri:

İptaller, yolcu ve araç taşımacılığında aksamalara neden olabilir; etkiler özellikle adalara ulaşımda hissedilecektir. Yetkililer ve işletmeciler hava durumunu izliyor; seferlerle ilgili güncellemeler olduğu takdirde duyurulacaktır.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE BEKLENEN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI SEBEBİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ. (FOTO ARŞİV)