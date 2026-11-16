yargıtay kararı: samsun'daki cinayet davasında samet gözüpek yönünden hüküm bozuldu

yargıtay kararı: samsun'daki davada samet gözüpek yönünden hüküm bozuldu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı ve öldürme olayına ilişkin yerel mahkeme kararında, sanık Samet Gözüpek hakkında verilen hükmü bozdu. Diğer sanıklar Hasan ve Aydın Gözüpek hakkındaki hükümler ise onandı.

davanın geçmişi ve yerel mahkeme kararı:

Olayda, akrabalar arasında gayrimenkul paylaşımı nedeniyle çıkan husumet sonucu Mahmut Gözüpek (32) bulunduğu araca silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından kaçan Gözüpek'i takip eden minibüsten açılan ateş sonucu ağır yaralanan Mahmut Gözüpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Haziran 2024 tarihinde verdiği kararda; Hasan Gözüpek'i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aydın ve Samet Gözüpek ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Diğer mağdurlara yönelik nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanıkların beraatine karar verildi.

yargıtayın gerekçesi ve bozma kararı:

Mahmut Gözüpek'in ailesinin avukatı Giray Güneş tarafından yapılan itirazlar ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 17 Ekim 2024 tarihli esasa ilişkin reddinin ardından dosya temyiz incelemesine gitti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 22 Ekim 2026 tarihli kararında, eldeki görüntüler ve deliller ışığında Samet Gözüpek'in eyleminin yardım etme kapsamında kalmayıp, Hasan Gözüpek ile birlikte müşterek fail sıfatıyla değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu değerlendirme doğrultusunda Yargıtay, Samet hakkında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezasını oy birliğiyle bozdu ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

onama kararları ve yargı sürecinin sonraki aşaması:

Yargıtay, Hasan Gözüpek hakkında verilen müebbet hapis cezası ile Aydın Gözüpek hakkındaki hükmü onadı. Ayrıca Hasan ve müdafiinin tahliye talepleri reddedildi. Yargılama, Yargıtay'ın kararı doğrultusunda Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden ele alınacak.

Kararın geri göndermesiyle birlikte, yeniden yapılacak değerlendirme aşamasında delil ve görüntülerin nasıl değerlendirileceği, sanıkların suç vasıflarının yeniden tayini ile ceza miktarları gibi hukuki konular tekrar incelenecek.

Dosyada daha önce verilen beraat hükümleri ve diğer sanıklarla ilgili onama kararları korunurken, Samet Gözüpek yönünden bozmaya gidilmesi, yargı sürecinin seyrinde önemli bir dönemeç oluşturuyor.

ÖLDÜRÜLEN MAHMUT GÖZÜPEK (32)