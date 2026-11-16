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Bursa'nın sporcusu Mine Türker Rijeka'da dünya üçüncüsü oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Rijeka'da düzenlenen Bocce Dünya Şampiyonası röle mix yarışında bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursa'nın sporcusu Mine Türker Rijeka'da dünya üçüncüsü oldu

Bursa temsilcisinden dünya üçüncülüğü:

Mine Türker, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde düzenlenen Bocce Dünya Şampiyonası'nda röle mix branşında üçüncülük elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu, organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla bronz madalyanın sahibi oldu.

röle mix performansı:

Turnuva 10-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Mine Türker, bir diğer milli sporcu Burak Altay ile birlikte mücadele ederek takım halinde kürsüye çıktı ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

geçmiş başarıları:

Türker, kariyerinde daha önce U23 yaş kategorisinde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları gibi dereceler elde etmişti; Rijeka'daki bronz madalyayla birlikte bu başarı serisini sürdürdü.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU MİLLİ SPORCU MİNE TÜRKER, HIRVATİSTAN&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BOCCE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU MİLLİ SPORCU MİNE TÜRKER, HIRVATİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BOCCE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ÜÇÜNCÜ OLMA BAŞARISI GÖSTERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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