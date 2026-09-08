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Şehir içinde izinsiz ağır tonajlı araçlara Bursa'da sıkı denetim

Bursa Trafik Denetleme ekipleri, Nilüfer İzmir Yolu'nda izinsiz tır ve hafriyat kamyonlarını durdurdu; belgeler kontrol edildi, kent içi girişleri engellendi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şehir içinde izinsiz ağır tonajlı araçlara Bursa'da sıkı denetim

Bursa’da şehir içi trafiği için ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi trafik düzenini sağlamak ve ağır tonajlı araçların kent merkezinde yol açabileceği yoğunluğu azaltmak amacıyla Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Odunluk Mahallesi mevkiinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, bölgeden geçen tır ve çekicileri tek tek durdurarak belgelerini ve şehir içine giriş izinlerini inceledi.

Denetimin ayrıntıları:

Uygulamada yaklaşık 20 tır ve çekici kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, şehir içine giriş izni bulunmadığı belirlenen araçlara cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında ekipler, sürücüleri kent merkezine izinsiz giriş konusunda uyardı ve izinsiz araçların güzergahlarına devam etmesine müsaade etmedi.

Sürücü yönlendirmeleri ve yaptırımlar:

İzinsiz olduğu tespit edilen araçlar, polis ekipleri tarafından Bursa Çevre Yolu ve otoyola yönlendirildi; sürücülere alternatif güzergahlar gösterilerek kent merkezine girmeden yollarına devam etmeleri sağlandı. Denetimler sırasında hem izin belgelerinin geçerliliği hem de trafik kurallarına uyum kontrol edildi. Uygulama trafikte kısa süreli yoğunluk yaratırken, ekiplerin yönlendirmesiyle akış kontrollü şekilde sürdürüldü.

Yetkililer, bu tür denetimlerin şehir içi güvenliği ve trafik akışının korunması açısından süreceğini ve önümüzdeki günlerde farklı noktalarda benzer kontrollerin yapılacağının bilgisini verdi.

BURSA’DA ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ VE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN KENT MERKEZİNDE...

BURSA’DA ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ VE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN KENT MERKEZİNDE OLUŞTURABİLECEĞİ YOĞUNLUĞUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA TIR VE HAFRİYAT KAMYONLARINA YÖNELİK UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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