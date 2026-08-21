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Şehir merkezinde terasta kitap sohbetleri: Akmerkez'in tarım alanı edebiyatla buluşuyor

Akmerkez’in Terasta Tarım, 9. yılında Book Love, Poetry Club ve Okutopya ile Ağustos–Ekim döneminde açık hava kitap kulüplerine ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Şehir merkezinde terasta kitap sohbetleri: Akmerkez'in tarım alanı edebiyatla buluşuyor

Akmerkez terasta tarım edebiyatla buluşuyor

Akmerkez, uzun soluklu Terasta Tarım projesine dokuzuncu yılında yeni bir katman ekledi. Doğayı şehrin merkezine taşıyan bu açık alan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında düzenlenecek kitap kulübü serisiyle edebiyatı da programa dahil ediyor. Organizasyonda Book Love, Poetry Club ve Okutopya kitap kulüpleri üç ay boyunca farklı buluşmalarda bir araya gelecek.

projenin yeni boyutu:

Terasta Tarım, Akmerkez'in çevre vizyonunun önemli bir parçası olarak sadece kentlilere yeşil alan sunmakla kalmıyor; bu kez kitaplar ve sohbetlerle bir araya gelme imkânı da sağlıyor. Serinin ilk buluşması 20 Ağustos akşamı Terasta Tarım'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Book Love katılımcıları, Ayşecan Tatari moderatörlüğünde seçilen kitap üzerine sohbet etti; açık havada, doğayla iç içe gerçekleşen buluşma okuma deneyimini sosyal bir etkinliğe taşıdı.

Ayşecan Tatari buluşmada şöyle konuştu: "Kitabımı kızım Müjgan’dan etkilenerek yazdım. Müjgan’a ağacın sabitliği iyi geldi. O duran bir şeydi ve etrafındaki her şey değişiyordu. Ağaç ise her sabah gittiğimizde bıraktığı yerde, bir gün önceki haliyleydi. Bir ağaçla arkadaş olabilme fikri ancak bir çocuğun hayal gücünün büyüklüğünü ve saflığını anlatıyor bize. Benim kızımın bir manolya ağacı arkadaşı var. Oraya gittiği zaman onun kalbine bir şey oluyor, bir arkadaşını görmüş gibi. O ağaca güvenip dallarına basarak benim göremeyeceğim kadar, 3-4 metre yukarıya tırmanıyor. Bu ancak bir bağla yapılabilecek bir şey ve ancak bir çocuk bir ağaçla bağ kurabilir. O yüzden çocukluğu da çok sihirli bir zaman dilimi olarak görüyorum."

aylara göre program:

İlk buluşmayla başlayan seri, Ağustos, Eylül ve Ekim boyunca Book Love, Poetry Club ve Okutopya ile devam edecek. Etkinlikler farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik planlandı; katılımcılar kitaplar ve hikâyeler etrafında bir araya gelerek okuma deneyimlerini paylaşacak.

Ağustos takvimi:

Poetry Club - 27 Ağustos Perşembe 18.30: Yetişkinlere yönelik şiir ve müzik dinletisi eşliğinde özel bir akşam düzenlenecek.

Okutopya - 29 Ağustos Cumartesi 11.00: Çocuklara yönelik etkinlikte minik okurlar kitaplar ve hikâyelerle özel bir buluşma yaşayacak.

Serinin Eylül ve Ekim aylarındaki buluşmaların ayrıntıları, Akmerkez'in dijital ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.

ETKİNLİKTE BOOK LOVE KİTAP KULÜBÜ KATILIMCILARI, AYŞECAN TATARİ’NİN MODERATÖRLÜĞÜNDE SEÇİLEN KİTAP...

ETKİNLİKTE BOOK LOVE KİTAP KULÜBÜ KATILIMCILARI, AYŞECAN TATARİ’NİN MODERATÖRLÜĞÜNDE SEÇİLEN KİTAP ÜZERİNE SOHBET ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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