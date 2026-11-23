Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Ahmet Sekmenoğlu'nun yaptığı 55 BR 570 plakalı vinç ile sürücüsü Seçkin Demir olan 34 NSR 196 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

yaralılara müdahale ve sağlık durumu:

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hızlıca alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındılar.

soruşturma ve trafik düzeni:

Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri kaza sebebini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

SAMSUN’DA VİNÇ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.