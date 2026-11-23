anma sergisi görev başında şehit düşen öğretmenlerin hatırasını yaşattı

Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Hürriyetçi Eğitim Sen Kütahya Şubesi tarafından Sera Kütahya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bir anma sergisi açıldı. Sergide, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerin anıları öne çıkarılırken, bu öğretmenlerin eğitime ve ülkenin geleceğine sundukları katkılar ziyaretçilerle paylaşıldı.

sergide neler öne çıktı:

Sergide, şehit öğretmenlerin yaşamlarından kesitler, mesleki birikimleri ve geride bıraktıkları izler üzerinde duruldu. Hazırlanan çalışmalar ziyaretçilere bu öğretmenlerin fedakârlıklarını hatırlatmayı amaçladı. Organizasyon, yerel toplumun ve eğitim camiasının ortak hafızasını güçlendirme yönünde bir adım olarak konumlandırıldı.

belediye başkanının mesajı:

Sergiyi ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerin hayatlarında silinmez izler bıraktığını belirtti. Kahveci, şehit öğretmenlerin fedakârlıklarının ve hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, Kahveci başta şehit öğretmenler olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Sergi, hem yerel yöneticilerin hem de toplumun katılımıyla şehit öğretmenlerin anısını canlı tutma çabasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

KÜTAHYA’DA ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANISINA SERGİ AÇILDI