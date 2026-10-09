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Şehitkamil’de kaldırım seferberliği mahalleleri dönüştürüyor

Şehitkamil Belediyesi, Umut Yılmaz liderliğinde Pancarlı ve Seyrantepe'de kaldırım çalışmalarıyla yaya güvenliğini, konforu ve sokak görünümünü iyileştiriyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehitkamil’de kaldırım seferberliği mahalleleri dönüştürüyor

Şehitkamil’de kaldırım yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Şehitkamil Belediyesi ilçedeki kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Umut Yılmaz öncülüğünde yürütülen hizmetlerde hedef, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, yaya güvenliğini artırmak ve mahallelerin fiziki görünümünü iyileştirmek olarak belirtildi.

Mahallelerde yapılan düzenlemeler:

Pancarlı ve Seyrantepe mahallelerinde gerçekleştirilen kaldırım imalatlarıyla yaya ulaşımını kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirildi. Uygulamalar kapsamında eski ve hasarlı zeminler yenilenirken, yaya akışının daha güvenli ve konforlu olması için düzenlemelere öncelik verildi. Yapılan çalışmalar, mahallelerin fiziksel yapısına doğrudan katkı sağlıyor ve günlük yaşam alanlarını kullanışlı hâle getiriyor.

İlçe genelinde sürdürülecek planlama:

Belediye ekipleri, ilçe genelindeki mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda benzer çalışmaların devam edeceğini aktarıyor. Vatandaş talepleri ve sahadaki öncelikler dikkate alınarak planlanan kaldırım ve çevre düzenleme faaliyetleriyle daha düzenli, modern ve erişilebilir alanlar oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ekiplerin farklı noktalarda çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle temsilcileri de desteklerini iletti; Pancarlı Mahalle Muhtarı Didem Kalkan ile Seyrantepe Mahalle Muhtarı Hamdi Taşkın yapılan düzenlemeler ve gösterilen ilgi için Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti.

ŞEHİTKAMİL’DE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

ŞEHİTKAMİL’DE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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