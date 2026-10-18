Konya'da iş yerine düzenlenen baskında 22 kişiye kumar cezası

Operasyonun ayrıntıları:

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan incelemede toplam 22 şahsın aynı mekânda oyun oynadığı belirlendi.

İşlemler sırasında kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen paraya el konuldu. Ekipler, mekânda gerçekleşen faaliyetlere ilişkin tutanak düzenleyerek ilgili kişilere gerekli idari işlemleri uyguladı.

Uygulanan yaptırımlar ve adli süreç:

Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 255 bin 288 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, benzer denetimlerin devam edeceğini ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KUMAR OYNADIĞI TESPİT EDİLEN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI