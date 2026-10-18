Sağanak Bartın Irmağı'nı çağlayan mevkiinde taştı

Bartın Irmağı'nda taşkın etkileri:

Bartın'da etkili olan sağanak yağış, Bartın Irmağı'ndaki su seviyesini yükseltti ve Çağlayan mevkiinde ırmağın taşmasına yol açtı. Olayda suyun yükselmesi çevredeki yeşil alanlar ve ulaşım hattında gözle görülür tahribat oluşturdu.

Etkilenen alanlar:

Çağlayan parkı önündeki alanlarda su birikintileri oluştu; park, yol, kaldırım, ağaç ve tabelalar su altında kaldı. Bölgedeki görgü tanıkları, kısa sürede oluşan su seviyesinin günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Uyarı ve yağış verisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bölgeye yönelik turuncu kod uyarısı yapıldı. Yetkililer, Bartın için sel, su baskınları ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve ölçümlerde metrekareye 50 kilogram yağmur düştüğü kaydedildi.

Oluşan taşkın, kentin bazı noktasında günlük yaşamı sekteye uğratırken, yetkililerin ve vatandaşların uyarılara kulak vermesi gerektiği belirtildi. Durumla ilgili sahada izleme ve değerlendirme çalışmaları sürüyor.

BARTIN'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BARTIN IRMAĞI'NDAKİ SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ.