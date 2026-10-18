Adıyaman'da yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuk otomobil çarpmasıyla yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1918 Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücü Nuri Ü. yönetimindeki 02 LA 265 plakalı otomobil, yaya olarak bulunan 7 yaşındaki Zeynep P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savrularak yaralandı.

Olay yerine müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.