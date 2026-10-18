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Selde hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı; Haliç'te bulunan ceset Murat Babajanov'a ait

Kağıthane (Ayazağa) sel felaketinde kayıp Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cesedine Haliç'te ulaşıldı; can kaybı 5'e yükseldi, 2 kişi aranıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı; Haliç'te bulunan ceset Murat Babajanov'a ait

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kağıthane ilçesi Ayazağa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. Sel sonrası kayıp olarak bildirilen üç kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Haliç'te yapılan aramada ceset tespiti:

Haliç'te yürütülen arama çalışmalarında, helikopter desteğiyle sürdürülen operasyon sırasında su üzerinde bir ceset bulundu. Bota alınan cesedin kimliğinin Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov (30) olduğu belirlendi.

Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kayıp kişilerin aranması devam ediyor:

Felakette halen kayıp olan 2 şahıs için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler su üstü ve su altı aramalarını sürdürerek kayıp kişilerin bulunması için yoğun çaba gösteriyor.

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İstanbul'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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