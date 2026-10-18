Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Adliye önünde taşlı-sopalı çatışma: Kızıltepe'de altı yaralı

Sanayi Mahallesi adliye önünde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı; yaralılar Kızıltepe ve Mardin'de tedaviye alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adliye önünde taşlı-sopalı çatışma: Kızıltepe'de altı yaralı

Olayın seyri:

Sanayi Mahallesi'ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda toplam 6 kişi yaralandı. Yaralananların isimleri ve yaşları şu şekilde kaydedildi: Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46).

Yaralıların müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve kavgaya karışanların tespiti ile çatışmanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü
images

Elazığ'da motosikletlere kapsamlı denetim
images

Düzce'de sıkı denetimle arananlar tek tek yakalandı
images

Çatalca ormanında mantar arayışında kaybolanlar sabaha karşı bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

Muhtarlarla omuz omuza: Eskişehir’de katılımcı yönetim vurgusu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti