Adliye önünde taşlı-sopalı çatışma: Kızıltepe'de altı yaralı

Olayın seyri:

Sanayi Mahallesi'ndeki adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda toplam 6 kişi yaralandı. Yaralananların isimleri ve yaşları şu şekilde kaydedildi: Genco D. (20), Cemil D. (19), Abdullah O. (53), Resul D. (46), Hasan A. (43) ve Mehmet A. (46).

Yaralıların müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve kavgaya karışanların tespiti ile çatışmanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ