Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Derik'te tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Suğukkuyu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve bölge müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası kazanın boyutu tespit edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kimlik tespiti ve soruşturma:

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün Şehmus Sağlam (47) olduğu belirlendi. Sağlam'ın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; tıra ait plakanın henüz belirlenmediği bildirildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmış olup, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ŞEHMUS SAĞLAM HAYATINI KAYBETTİ