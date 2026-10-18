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Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde Suğukkuyu mevkiinde devrilen tırın sürücüsü 47 yaşındaki Şehmus Sağlam hayatını kaybetti; jandarma kaza incelemesi başlattı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Derik'te tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Suğukkuyu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve bölge müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası kazanın boyutu tespit edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kimlik tespiti ve soruşturma:

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün Şehmus Sağlam (47) olduğu belirlendi. Sağlam'ın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; tıra ait plakanın henüz belirlenmediği bildirildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmış olup, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ŞEHMUS SAĞLAM HAYATINI KAYBETTİ

ŞEHMUS SAĞLAM HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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