Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Derik'te tır devrildi, sürücü yaşamını yitirdi
Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, Mardin-Şanlıurfa kara yolunun Suğukkuyu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
Kaza ve bölge müdahalesi:
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonrası kazanın boyutu tespit edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
Kimlik tespiti ve soruşturma:
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün Şehmus Sağlam (47) olduğu belirlendi. Sağlam'ın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; tıra ait plakanın henüz belirlenmediği bildirildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmış olup, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
ŞEHMUS SAĞLAM HAYATINI KAYBETTİ
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