Eskişehir'de misafirlik sırasında mutfakta bıçaklanma: şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de mutfakta bıçaklanma sonucu ölüm

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bir dairede meydana gelen olayda, ev sahibi olduğu belirtilen Ş.E.nin evine misafir olarak gelen Osman K., mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla ağır şekilde yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine yapılan bildirimde kullanılan KADES üzerinden gelen ihbarın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, kaldırıldığı hastanede Osman K. tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve adliyeye sevk:

Olayın ardından evde gözaltına alınan şüpheli Ş.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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