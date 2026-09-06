Selendi'de konser gecesinde başkana sahnede sürpriz doğum günü

festival finali:

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü anısına düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali, genç sanatçı Alaaddin Ergün'ün konseriyle sona erdi. Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, sanatçının repertuarına eşlik ederek gece boyunca eğlendi.

müzik ve coşku bir aradaydı:

Festivalin son gününde sahne alan Alaaddin Ergün, seslendirdiği eserlerle Selendililere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik etti ve gece boyunca yüksek katılımla renkli görüntüler oluştu.

başkana sahnede sürpriz doğum günü:

Konserin ilerleyen dakikalarında Belediye Başkanı Murat Daban için hazırlanan sürpriz sahne aldı. Başkan Daban çiçek takdimi için sahneye çıktığında, gençlerin getirdiği doğum günü pastasıyla karşılaştı ve alandakilerin alkışları arasında gençlerle birlikte pastayı kesti.

Başkan Daban duygu dolu anlarını şöyle ifade etti: "Hayatımda ilk defa böyle bir kalabalıkla doğum günümü kutluyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir gün oldu."

Gecenin sonunda Başkan Daban, sahnedeki performansından dolayı Alaaddin Ergün'e çiçek takdim ederek teşekkür etti ve festival, birliktelik duygusunu pekiştiren anılarla son buldu.

TÜTÜN VE CİRİT FESTİVALİ’NİN FİNALİNDE SAHNE ALAN GENÇ SANATÇI ALAADDİN ERGÜN, SELENDİLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATIRKEN BELEDİYE BAŞKANI MURAT DABAN’A DA SAHNEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI