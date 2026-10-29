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selendi'ye konuk olan çanakkale destanı müze tırı ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Selendi'de açıldı; ziyaretçiler 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gezebilecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

selendi'ye konuk olan çanakkale destanı müze tırı ziyarete açıldı

Çanakkale mirasını taşıyan mobil sergi

Manisa'nın Selendi ilçesinde konuşlandırılan Mobil Müze Tırı, Çanakkale Savaşları'nın tarihî mirasını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ziyaretçilerle buluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılan sergi, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

İlçe protokolü ve ziyaretçi akışı:

Selendi Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle ilçe merkezine getirilen müze tırı; protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla ziyaretçi kabulüne başladı. Müze içerisinde sergilenen orijinal görseller, dokümanlar ve tarihî materyaller, Çanakkale cephesinin atmosferini ve dönemin koşullarını anlatıyor.

Genç nesiller için tarih bilinci:

Mobil müzenin açılmasındaki temel amaç, özellikle genç nesillerde tarih bilincini güçlendirmek ve millî mücadele ruhunu yaşatmaktır. Ziyaretçiler, düzenlenen turlar ve açıklayıcı paneller aracılığıyla Çanakkale Savaşları'nın önemini yakından görme imkânı buluyor. Etkinlik, bölge halkının ortak hafızasını tazeleme ve öğretici bir deneyim sunma niteliği taşıyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde, her gün 09.00-17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN TARİHÎ MİRASINI VE TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ YANSITAN MOBİL...

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN TARİHÎ MİRASINI VE TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ YANSITAN MOBİL MÜZE TIRI, MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE ZİYARETE AÇILDI. 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI’NDA KONUŞLANDIRILAN MÜZE TIRI, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLARDAN İLGİ GÖRÜRKEN, ZİYARETÇİLERE ÇANAKKALE RUHUNU YAKINDAN TANIMA FIRSATI SUNUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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