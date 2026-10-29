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Kapadokya'da peribacasının yıkılması: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kapadokya'da Göreme beldesinde peribacası çöktü. AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; bölgeye kriz masası kuruldu, ölü ve yaralı bildirimleri var.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapadokya'da peribacasının yıkılması: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Olayın gelişimi:

Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan bir peribacası çöktü. Olayın bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve acil müdahale ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilerde ölü ve yaralı olduğu yönünde bildirimler yer aldı.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve diğer arama kurtarma ekipleri intikal etti. Bölgede bir kriz masası oluşturularak koordinasyon sağlanmaya başlandı. Yaralanan 3 kişinin farklı hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Durum tespiti ve sürdürülen arama kurtarma çalışmaları:

Ekipler, yıkılan kayaların altında kalanların olabileceği yönünde çalışmalarını yoğunlaştırdı; bazı haberlerde kayaların altında cenazelerin bulunduğu bilgileri yer alıyor. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Operasyonlar devam ediyor ve yetkililer vatandaşları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Arama kurtarma ekiplerinin önceliği, enkaz altındaki kişilere ulaşmak ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak. Olayla ilgili resmi açıklamalar geldikçe gelişmeler takip edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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Kapadokya'da peribacası yıkıldı: Ölü ve yaralılar var

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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