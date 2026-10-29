Balıkesir’de sahnelenen kurtuluş gösterisi izleyicilerden tam not aldı

gösterinin teması ve sahne düzeni:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Kurtuluşun Adı: Biz - Balıkesir' adlı dans gösterisi, kent tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kuvayı Milliye dönemini ve Cumhuriyet'e giden süreci konu aldı. Gösteri, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi sahnesinde izleyici karşısına çıktı ve tarihi olayları koreografi aracılığıyla dramatik bir anlatımla izleyiciye sundu.

Sanat yönetmenliğini Aykut Bıçakçı üstlendi. Sahne tasarımı, kostümler ve müzik seçimiyle dönemin atmosferini yansıtma iddiasında olan yapım, hem görsel hem de duygusal açıdan güçlü imgeler sundu. Gösterinin temposu ve sahne geçişleri, izleyicinin dikkatini sürekli canlı tuttu.

izleyici tepkileri ve katılımcılar:

Salonu dolduran vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti ve performans büyük beğeni topladı. İzleyiciler, Balıkesir’in Kuvayı Milliye kimliğinin sahnede etkileyici biçimde canlandırıldığını belirtti; etkinliği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi’nin hazırlığı övgüyle karşılandı.

Etkinlikte ayrıca Balıkesir Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sevinç Baykan Özden de yer aldı. Katılımcılar, böyle anlamlı bir programın Cumhuriyetin 103. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı ve gösterinin tarih bilincini tazelediğini ifade etti.

Vatandaşların ortak yorumu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir prodüksiyonu hazırlamasının kente yakıştığı ve tarihsel belleği genç kuşaklara aktarmada sahne sanatlarının etkili bir araç olduğuydu. Program sonunda salonun yoğun ilgisi ve alkışları gösterinin başarılı olduğunu somut şekilde ortaya koydu.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR; "KURTULUŞUN ADI: BİZ" BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ SAHNEYE TAŞIDI