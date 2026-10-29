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Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik, ritim ve sergi şöleniyle yankılandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 29 Ekim coşkusu Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda konser, ritim gösterileri, halk oyunları, resim sergisi ve dramayla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik, ritim ve sergi şöleniyle yankılandı

Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik, ritim ve sergi şöleniyle yankılandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı. Program, ilçenin farklı kuşaklarından çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi ve bayram coşkusunu ortak bir paydada buluşturdu.

etkinlikler ve program akışı:

Etkinlikler Yunusemre Belediyesi tarafından Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı içindeki İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda düzenlendi. Gecede sanatçı Teoman Oral'ın canlı performansı öne çıkarken, Ritimhane gösterisi, halk oyunları koreografileri, resim sergisi ve drama gösterisi izleyicilerle buluştu. Sahne programı, müzik ve görsel unsurları birleştirerek kutlamaya farklı tatlar kattı.

protokol katılımı ve birlik mesajı:

Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban eşi Serap Balaban ile katıldı; etkinlikte ayrıca Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca ve Seyit Ali Özmen yer aldı. Başkan Balaban konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve kutlamaların Cumhuriyet'in ortak değerleri ile birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.

Program boyunca izleyiciler arasında kuşaklararası bir etkileşim göze çarptı; gençler ve yaşlılar etkinlikleri birlikte izleyerek bayramın paylaşılan bir sevinç haline gelmesini sağladı. Etkinliğin sonuna doğru salon, müzik ve alkışlarla dolup taşarken, organizasyonun ilçe kültür hayatına katkısı dikkat çekti.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, KONSERDEN HALK OYUNLARINA, RİTİM...

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, KONSERDEN HALK OYUNLARINA, RİTİM GÖSTERİSİNDEN RESİM SERGİSİNE KADAR UZANAN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. FERDİ ZEYREK MİLLET ÇARŞISI’NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA HER YAŞTAN VATANDAŞ CUMHURİYET COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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