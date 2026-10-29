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Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Balıkesir'de 29 Ekim kutlamaları valilik töreni ve spor salonu programıyla sürdü; Vali İsmail Ustaoğlu ile Başkan Ahmet Akın Cumhuriyet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Balıkesir'de 29 Ekim coşkusu:

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları ülke genelindeki törenler gibi coşkuyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in 103. yılı anısına düzenlenen etkinlikler, Valilikteki kabul töreniyle başladı ve Kurtdereli Spor Salonu’ndaki kutlamalarla devam etti. Törenlere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın, Vali İsmail Ustaoğlu, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun mesajı:

Valilikteki Cumhuriyet Bayramı Tebrikleri Kabul Töreni’nde konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin tarihsel önemine vurgu yaptı. Ustaoğlu’nun sözleri şöyle: "Aziz milletimizin, tarihine, şerefle nakşettiği Kurtuluş Savaşı Destanı’nın son mısrası ve kazandığı hürriyetinin tescili niteliğinde olan Cumhuriyetimizin 103. Yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz". Konuşma, salonu dolduran katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

Başkan Ahmet Akın'ın katılımı ve vurguları:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Valilik programının ardından Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen törene katıldı. Tören boyunca vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf taleplerini karşılayan Akın, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla programa katılan öğrencilerle yakından ilgilendi. Akın, kutlamada şu ifadeleri kullandı: "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Büyük bir mücadelenin eseri olan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız".

Başkan Akın, törende ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "Balıkesir’imizde 29 Ekim’in coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kuvayımiliye şehrimize yakışan bir şekilde bugün Cumhuriyet’imizin 103. Yaşını kutluyoruz. Tam 103 yıl önce Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdı. Biz Cumhuriyet’in evlatlarıyız! Onun bize kazandırdığı hakların özgürlüklerin ve değerlerin kıymetini biliyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizden yürümekten de büyük bir onur duyuyoruz. Cumhuriyet’imizin 103. yılı kutlu olsun."

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle renklendi. Askeri bando eşliğinde seslendirilen marşlarla tören sona erdi; katılımcılar Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını vurgulayarak alanları terk etti.

BAŞKAN AHMET AKIN: &quot;CUMHURİYETİMİZE SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ&quot;

BAŞKAN AHMET AKIN: "CUMHURİYETİMİZE SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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