Taylan Antalyalı kocaelispor maçında çıkış ve seri hedefiyle sahada

Çaykur Rizespor takım kaptanı Taylan Antalyalı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyalı, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Trabzonspor maçını ve hedefledikleri çıkışı değerlendirdi.

maç değerlendirmesi:

Antalyalı, yeni sezonda özellikle iç sahada arzuladıkları başlangıcı yapamadıklarını belirterek oyun anlamında zaman zaman iyi işler yapsalar da bunu sonuca yansıtmakta güçlük çektiklerini söyledi. Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin olarak takımın maçın ilk yarısında iyi bir başlangıç yaptığını düşündüğünü, fakat son bölümde yaşananların kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Antalyalı, "8 dakikada yediğimiz üç golü kendimize de açıklamakta zorlanıyoruz" diyerek bu tür hatalardan ders çıkaracaklarını vurguladı.

hakem kararları ve takım tepkisi:

Kaptan, saha içinde hakemle sürekli iletişim halinde olduğunu, bazı pozisyonları yakından gördüğünü bazılarında ise açının sınırlı olduğunu belirtti. Özellikle Fabinho pozisyonunda ve ikinci sarı kart kararında farklı değerlendirmeler olduğunu söyleyen Antalyalı, penaltı anında maç içinde oyundan çıktığı sırada kenarda penaltı olarak gördüğünü aktardı. Bu kararların maçın seyrini etkileyebileceğini ve takım olarak bazı pozisyonlarda haklarının yenildiğini düşündüklerini ekledi. Ancak Antalyalı, asıl odaklarının hakem tartışmalarından çok sahadaki performanslarını iyileştirmek olduğunun altını çizdi.

hedefler ve önümüzdeki maç:

Yaşanan puan kaybının yarattığı hayal kırıklığına rağmen kısa süre içinde yeni bir maça çıkacaklarını hatırlatan Antalyalı, 31 Ekim Cumartesi günkü Kocaelispor deplasmanının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Takımın hedefleri doğrultusunda bu maça odaklandıklarını, rakibe saygı duyduklarını ancak sahada gerekli mücadeleyi gösterip artık iyi sonuçlar almaya başlamak istediklerini belirtti. Antalyalı, hem deplasmanda hem iç sahada art arda galibiyetler elde ederek bir seri başlatmayı hedeflediklerini vurguladı.

ÇAYKUR RZESPOR TAKIM KAPTANI TAYLAN ANTALYALI "KOCAELİSPOR MAÇIYLA BİR ÇIKIŞ YAKALAYIP SERİ YAPMAK İSTİYORUZ" DEDİ