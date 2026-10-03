Selimiye'de renkler, tatlar ve müziğin buluşması

Selimiye'de festival coşkusu:

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, turistik mahalle Selimiye’de kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, üç gün boyunca deniz ürünleri, gastronomi, yerel üretim, müzik ve kültürel gösterileri bir araya getiriyor. Festivalin ilk gününde canlı yemek sunumları, tadımlar, dans gösterileri ve konserler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Program ve lezzet durakları:

Selimiye Kordonu boyunca kurulan stantlarda deniz ürünleriyle hazırlanan çeşitler ile Marmaris’in yerel ürünleri ve el emeği ürünleri sergilendi. Festival alanındaki stantlar gün boyu ziyaretçi akınına uğradı; Marmarisli esnaf ve yerel işletmeler etkinlikte merkezi rol üstlendi. Etkinlikte Ramazan Narman, Tufan Keser, Medet Erbaş, Oğuzhan Çolak ve Hırvatistanlı şef Dada Margiç tarafından gerçekleştirilen canlı yemek sunumları kadar, tadım ve sunumlar da öne çıktı.

Gastronomi etkinlikleri, bölgenin mutfak mirasını sergilerken ziyaretçilere farklı deniz ürünü sunumları deneyimi yaşattı. Stantlar sadece lezzet değil, yerel üretimin tanıtımı ve el işi ürünlerin satışına da ev sahipliği yaptı.

Bölgeye katkı ve vurgular:

Festivalin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, gurme yazar Süreyya Üzmez, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'deki Kültür ve Turizm Ataşesi Meifen Zhou, Prof. Dr. Barış Doster, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik aynı zamanda çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileri de ağırladı.

Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül, açılış konuşmasında Selimiye’nin bir deniz ve balık kasabası olduğuna dikkat çekerek, "Bu festivalle özümüze dönüyoruz. Katkı sunan herkese tüm mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. Gurme yazar Süreyya Üzmez ise festivalin Türkiye’nin deniz ve balık zenginliğine farkındalık kazandıracağını vurguladı: "Bu festival Türkiye’nin deniz kültürü ve zenginliği ile ilgili farkındalığı artıracaktır."

Başkan Acar Ünlü festivali bölgenin gastronomi değerlerini tanıtmak açısından önemli bulduğunu belirtti ve Marmaris mutfağının dünya standartlarında olduğunu söyleyerek, "Buranın mutfağının ne kadar kaliteli, dünyada yarışmacı kategoride yer alan bir mutfağımız olduğunu dünyaya tanıtmak istedik. Amacımız bu bölgenin mutfağını, gastronomisini dünyayla yarışır güzellikte ve özellikle olduğunu göstermek. Bu festival güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı. Ünlü ayrıca doğal güzelliklerin korunmasının önemine dikkat çekerek, koylar ve Hisarönü Körfezi’nin korunması gerektiğini ve imarın bir an önce çıkması gerektiğini vurguladı.

Sahne performansları ve sürprizler:

Festival programı müzik ve dans gösterileriyle renklendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri, Milas Belediyesi Spor Kulübü öğrencilerinin zeybek gösterisi, Tazelenme Üniversitesi halk oyunları ekibinin dansları ve DJ Nilüfer’in performansı izleyicilerden ilgi gördü. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi öğrencileri Deniz Ersin Avcı yönetiminde sahne alarak akustik bir repertuar sundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Marmaris’in tanınmış sanatçılarından Serkan Oktay "Tarkan" konseptiyle sahne aldı. Gün içindeki sürpriz performans ise Başkan Acar Ünlü ve Deniz Ersin Avcı'nın birlikte Moğollar’ın "Gari" ve Cem Karaca’nın "Deniz Üstü Köpürür" şarkılarını seslendirmesiyle gerçekleşti; Ünlü’yü dinleyenler alkışlarla eşlik etti.

İkinci Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, Selimiye’nin deniz kültürünü, gastronomi zenginliğini ve yerel üretimini öne çıkararak hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de bölgenin tanıtımına destek olmayı hedefliyor. Festival hafta sonu da ziyaretçilere açık kalmaya devam edecek.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ, SELİMİYE’DE BAŞLADI.