Şemdinli kırsalında taşların altındaki çantadan 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk çıktı

Operasyonun detayları:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şemdinli kırsalında yürüttükleri çalışma sonucu bir arama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgeden alınan istihbarat doğrultusunda yapılan aramada, taşların arasına gizlenmiş bir çanta tespit edildi.

ele geçirilen maddeler:

Çantada yapılan incelemede 7 kilo 635 gram eroin ile 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddeler ilk tespitlere göre kayıt altına alındı ve muhafaza altına alındı.

adli süreç ve yürütülen çalışmalar:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ve benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİ KIRSALINDA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA, TAŞLARLA GİZLENMİŞ ÇANTADA 7 KİLO 635 GRAM EROİN VE 139 GRAM SKUNK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.