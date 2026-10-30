Sendikalar demokrasi ve altyapı yatırımlarının merkezinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yol-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sendikaların tarihine, dönüşümüne ve ülkenin ulaşım altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda hem sendikacılığın toplumsal rolü hem de son yıllarda hayata geçirilen projelerin işçi emeğiyle şekillendiği vurgulandı.

Bizler için sendikalar demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bakan Uraloğlu, çalışanların emeğinin karşılığının sadece teşekkür olmaması gerektiğini belirterek, hizmet eden kesimin toplum için oynadığı vazgeçilmez role dikkat çekti.

Sendikacılığın dönüşümü:

Uraloğlu, küreselleşme ve artan rekabetin sendikaları yeni stratejiler geliştirmeye ittiğini söyleyerek, klasik ücret odaklı sendikacılığın yerini sosyal talepleri de önceleyen hizmet sendikacılığına bıraktığını ifade etti. Bu çerçevede Yol-İş Sendikası örneğini gösteren Bakan, sendikanın 1952'de Diyarbakır'da başlayan yolculuğuna ve 9 Eylül 1963'te Türkiye Yol-İş Federasyonu'nun kurulmasıyla gelen gelişime değindi.

Yol-İş'in, yol ve inşaat işçilerinin hak mücadelesinde uzun yıllardır bir mihenk taşı olduğunu belirten Uraloğlu, o ilk dönemlerdeki sınırlı imkânlarla yürütülen mücadelenin bugün ülke çapında modern altyapıyı inşa eden güçlü bir işçi camiasına dönüştüğüne işaret etti. Çalışanın üretim ve hizmet kalitesini artıran temel unsur olduğunu vurguladı.

Ulaşım yatırımları ve erişilebilirlik:

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın 'Yol medeniyettir' vizyonu doğrultusunda yürütülen projelerin vatandaşın her bölgeye erişimini artırdığını belirtti. Bu yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğinin aşıldığını; bölünmüş yol ağının 30 bin 278 kilometreye çıktığını açıkladı. Eskiden sadece 6 ilin bölünmüş yollarla bağlı olduğunu, bugün ise 77 ilin bu imkanla buluştuğunu kaydetti.

Otoyol uzunluğunun 3 bin 848 kilometreye yükseldiğini belirten Uraloğlu, hizmete açılan ve devam eden projeleri örnekledi: Kuzey Marmara, İstanbul-Ankara, Ankara-Niğde, Aydın-Denizli otoyolları ile 19 Ekim'de hizmete giren Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu gibi hatların ülke içi bağlantıları güçlendirdiğini ifade etti. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yapımının sürdüğünü aktardı.

Köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 898 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü ile Nissibi gibi projelerin teknoloji ve mühendislik açısından önem taşıdığını söyledi.

Strateji, ekonomi ve gelecek hedefleri:

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun projelerle hedeflere büyük oranda ulaşıldığını; yatırımların sanayi, tarım, turizm ve lojistik sektörlerini daha hızlı, düşük maliyetli ve rekabetçi hâle getirdiğini belirtti. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası stratejik projelerin kararlılıkla ilerletildiğini, farklı ulaşım modlarının entegrasyonu ile lojistik imkânların çeşitlendirileceğini ifade etti.

Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da Türkiye ekonomisinin büyüme seyrine dikkat çekti. Soylu, kişi başı gelir verilerini karşılaştırarak 2002'de 3 bin 200 dolar olan kişi başı gelirimizin bugün 18 bin dolar seviyesine çıktığını ve Cumhuriyet tarihinde Batı ile aramızdaki mesafenin daraldığını savundu.

Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Süleyman Soylu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve sendika temsilcileri yer aldı. Uraloğlu, konuşmasını işçi emeğinin ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak ve hükümetin toplumun tüm kesimlerinin refahını yükseltme kararlılığını yineleyerek tamamladı.

YOL-İŞ SENDİKASI 13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.