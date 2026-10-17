Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin düzenli gelir kaynağına dönüştü

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde devletin yüzde 50 hibesiyle kurulan 10 sera, ailelerin yeni düzenli gelir kaynağı oldu; üreticiler pazar desteği bekliyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin düzenli gelir kaynağına dönüştü

proje ve uygulama:

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliğiyle hayata geçirilen destek programı kapsamında aileler sera yatırımlarını hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticiler yüzde 50 hibe desteği aldı ve beldeye toplam 10 adet sera kuruldu.

üretim ve hasat:

Üreticilerden Halit Babat, bir dönüm araziye kurduğu serada yılın ilk salatalık hasadını gerçekleştirdi. Bölgenin verimli toprakları ve beldenin mikro klima özelliği sayesinde üreticiler yılda 3 hasat alabiliyor. Salatalık kilogramı üreticilerin aktardığına göre 35 liradan satılıyor.

Babat, projenin başlaması ve uygulama sürecine ilişkin olarak, "Ağustos’un ikinci haftasından beri başladık. Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde. Burada daha çok sera yapılabilir, evlerini geçindirebilirler" dedi ve hibenin uygulamadaki payını vurguladı: "Yüzde 50 biz, yüzde 50 devletin desteğiyle oldu. Bu proje sayesinde ailelerimizi geçindiriyoruz."

pazar ve gelecek beklentileri:

Üreticiler, ürünlerini pazarlamada zorluk yaşadıklarını belirtiyor ve yetkililerden satış kanalları konusunda destek talep ediyor. Babat ayrıca bölgeden yayılan ilginin örnek teşkil ettiğini, "Buradan Hilal beldesine kadar 5 kişi bu seralardan yaptı" sözleriyle aktardı. Üreticiler, pazar desteğiyle seracılık faaliyetlerinin genişlemesi ve aile gelirlerinin düzenli hale gelmesini bekliyor.

Devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile ailelerin kurduğu seralar gelir kaynakları oldu

Devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile ailelerin kurduğu seralar gelir kaynakları oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya açıklarında iki deniz hortumu kısa süreli görüntülendi
images

Fırat Konservatuvarı'nın sürpriz performansı Elazığ akşamını türküyle doldurdu
images

Aydın'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor, gündüz 17 dereceye çıkacak
images

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartepe’de ekipler yağışın yol açtığı izleri silmek için seferber oldu

Aydın'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor, gündüz 17 dereceye çıkacak

Rektörden 2. Ordu komutanına tebrik ziyareti

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi