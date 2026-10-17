Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin düzenli gelir kaynağına dönüştü

proje ve uygulama:

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliğiyle hayata geçirilen destek programı kapsamında aileler sera yatırımlarını hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticiler yüzde 50 hibe desteği aldı ve beldeye toplam 10 adet sera kuruldu.

üretim ve hasat:

Üreticilerden Halit Babat, bir dönüm araziye kurduğu serada yılın ilk salatalık hasadını gerçekleştirdi. Bölgenin verimli toprakları ve beldenin mikro klima özelliği sayesinde üreticiler yılda 3 hasat alabiliyor. Salatalık kilogramı üreticilerin aktardığına göre 35 liradan satılıyor.

Babat, projenin başlaması ve uygulama sürecine ilişkin olarak, "Ağustos’un ikinci haftasından beri başladık. Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde. Burada daha çok sera yapılabilir, evlerini geçindirebilirler" dedi ve hibenin uygulamadaki payını vurguladı: "Yüzde 50 biz, yüzde 50 devletin desteğiyle oldu. Bu proje sayesinde ailelerimizi geçindiriyoruz."

pazar ve gelecek beklentileri:

Üreticiler, ürünlerini pazarlamada zorluk yaşadıklarını belirtiyor ve yetkililerden satış kanalları konusunda destek talep ediyor. Babat ayrıca bölgeden yayılan ilginin örnek teşkil ettiğini, "Buradan Hilal beldesine kadar 5 kişi bu seralardan yaptı" sözleriyle aktardı. Üreticiler, pazar desteğiyle seracılık faaliyetlerinin genişlemesi ve aile gelirlerinin düzenli hale gelmesini bekliyor.

Devletten aldıkları yüzde 50 hibe ile ailelerin kurduğu seralar gelir kaynakları oldu