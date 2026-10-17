Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu

Şenoba'da seracılık aile ekonomisini güçlendiriyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, ailelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şırnak Valiliği öncülüğünde yürütülen destekle kurduğu seralar, yeni bir gelir kapısı haline geldi. Proje kapsamında yapılan yatırımlarda devletin sağladığı %50 hibe uygulaması öne çıkıyor.

Projenin kapsamı:

Beldeye kurulan 10 adet serade sebze üretimi yapılıyor. Üreticiler, seraların verimli toprak ve uygun mikro iklim koşuları sayesinde yılda 3 hasat alıyor. Bir dönüm arazide kurulan seralarda ilk salatalık hasatları gerçekleştirildi ve ürün satışa sunuldu.

Üreticilerin deneyimi ve talebi:

Üreticilerden Halit Babat, serasında yılın ilk salatalıklarını hasat ettiğini belirterek, "Ağustos'un ikinci haftasından beri başladık. Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde, burada daha çok sera yapılabilir" dedi. Babat, üretimin ticari değerine de vurgu yaparak salatalık kilosunun 35 liradan satıldığını aktardı.

Üreticiler, üretim kapasitesini ve verimi olumlu bulmakla birlikte pazar bulma konusunda zorluk yaşadıklarını söylüyor. Babat ve diğer seracılar, yetkililerden ürünlerin pazarlanması ve sürdürülebilir satışı konusunda destek talep ediyor.

Projeyle ailelerin ek gelir elde ettiği ve bölgedeki seracılık potansiyelinin artabileceği vurgulanıyor. Üreticiler, devlet desteğinin devam etmesi ve pazar erişimi konusunda çözüm sağlanması halinde daha fazla ailenin seracılığa yönelebileceğini belirtiyor.

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI ŞENOBA BELDESİNDE AİLELERİN DEVLETTEN ALDIKLARI YÜZDE 50 İLE KURDUKLARI SERALAR GELİR KAYNAKLARI OLDU.