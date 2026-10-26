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Serbest piyasada dolar ve euronun hafta başı durumu

Döviz piyasasında dolar haftaya 49,7590 liradan açılırken, euro 55,8560 liradan işlem görüyor; Kapalıçarşı verileri alış-satış farkı ve önceki kapanışa göre sınırlı yükseliş gösteriyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Serbest piyasada dolar ve euronun hafta başı durumu

kurların özet görünümü:

Serbest piyasada yeni haftanın açılışında dolar 49,7590 liradan, euro 55,8560 liradan işlem görüyor. Günün ilk verileri, kurların önceki kapanışa göre sınırlı yükseliş kaydettiğini işaret ediyor.

kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre dolar 49,7570 liradan alınırken 49,7590 liradan satılıyor. Euro tarafında ise 55,8540 liradan alınan euro 55,8560 liradan satılıyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki marjlar dar görünümünü koruyor.

önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,70 liradan, euro ise 55,77 liradan satılmıştı. Buna göre doların açılış fiyatı kapanışın yaklaşık 0,0590 lira üzerinde, euronun açılışı ise kapanışın yaklaşık 0,0860 lira üzerinde gerçekleşti. Bu seyir, kurların bugünkü ilk işlemlerinde sınırlı artış eğilimini gösteriyor.

DOLAR 49,7590 LİRADAN, EURO İSE 55,8560 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

DOLAR 49,7590 LİRADAN, EURO İSE 55,8560 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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