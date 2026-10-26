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Kütahya'da geleneksel ısınma: kırsalda kuzine rağbeti yükseliyor

Kütahya'da 72 yaşındaki Mehmet Şınık, doğalgaz yaygınlaşsa da kırsal kesimde sonbaharda soba ve kuzine satışlarının yeniden canlandığını belirtti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kütahya'da geleneksel ısınma: kırsalda kuzine rağbeti yükseliyor

Kış hazırlıklarıyla hareketlenen dükkan:

Hürriyet Caddesi'nde babadan kalma sobacılık mesleğini sürdüren 72 yaşındaki Mehmet Şınık, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte dükkânında hareketlilik başladığını söyledi. Şınık, kırsal bölgelerden gelen vatandaşların kış öncesi soba ve kuzine teminine öncelik verdiğini, şehir merkezinde ise doğal gaz kullanımının artmasının talebi azalttığını anlattı.

Yıllardır sürdürdüğü meslekte müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürün seçtiklerini vurgulayan Şınık, sonbaharın esnaf açısından satışları canlandırdığını, soğukların ilerlemesiyle talebin daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Kuzinenin çok amaçlı kullanımı:

Şınık, kuzinenin yalnızca ısınma amacıyla değil, günlük ev işlerinde de kullanıldığını ifade etti. Kuzinenin üzerinde yemek pişirilebildiğini, közleme yapılabildiğini ve patates ile kestane gibi yiyeceklerin hazırlanabildiğini söyleyerek, bu çok yönlü işlevin kırsal kesimde ürüne olan ilgiyi koruduğunu aktardı.

Fiyatlar ve esnaf beklentisi:

Ürünlerin türüne ve özelliklerine göre değişen fiyatlar hakkında bilgi veren Şınık, soba ve kuzine fiyatlarının bin 100 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıktığını belirtti. Doğal gazın kent merkezindeki kullanımını artırdığına dikkat çeken Şınık, buna rağmen kırsal kesimde geleneksel ısınma alışkanlıklarının korunması nedeniyle satışların sürdüğünü söyledi.

KÜTAHYA&#039;DA BABADAN KALMA SOBACILIK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN 72 YAŞINDAKİ MEHMET ŞINIK

KÜTAHYA'DA BABADAN KALMA SOBACILIK MESLEĞİNİ SÜRDÜREN 72 YAŞINDAKİ MEHMET ŞINIK

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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