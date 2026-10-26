Uşak'ta eylül konut satışları yükseldi: 770 konut satıldı

Uşak'ta eylül konut satışları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan konut satış istatistiklerine göre Uşak'ta 2026 yılının eylül ayında toplam konut satışı 770 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında satılan 718 konutla kıyaslandığında artış 52 adet oldu.

Uşak verileri:

Yerel düzeyde görülen bu yükseliş, bölge ölçeğindeki genel eğilimin dışında kaldı. TÜİK verileri aynı dönemde Türkiye genelinde ilk el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artarak 51 bin 519 seviyesine çıktığını; ikinci el konut satışlarının ise %15,3 azalarak 90 bin 871 olduğunu gösteriyor. Toplam satışlar içinde ilk el satışlarının payı %36,2, ikinci el satışlarının payı ise %63,8 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda Uşak'taki artış yerel talep veya stok dinamiklerine işaret edebilir; ancak bölge ve ülke verileri birlikte değerlendirildiğinde, satış performansının farklı bölgelerde ayrıştığı görülüyor.

Ege bölgesinde karşılaştırma:

Ege Bölgesi'nde Uşak dışındaki illerde ise eylül ayı verileri gerileme gösterdi. Manisa'da satışlar 2 bin 407'den 1 920'ye, Afyonkarahisar'da 1 157'den 1 035'e, Aydın'da 2 854'ten 2 702'ye düştü. Denizli'de 1 913'ten 1 701'e, İzmir'de 8 857'den 7 535'e, Kütahya'da 948'den 791'e, Muğla'da ise 2 004'ten 1 952'ye gerileme kaydedildi.

Ayrıca Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları da TÜİK verilerinde yer aldı: yabancılara satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 2 bin 167 oldu ve toplam satışlar içindeki payı %1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar ise %4,3 azalarak 15 bin 308 olarak kaydedildi; ülke uyruklarına göre en çok satış Rusya Federasyonu (388), Irak (166) ve Almanya (162) vatandaşlarına yapıldı.

Uşak'taki eylül artışı, ilin konut piyasasında kısa vadede hareketlilik olduğunu gösteriyor; ancak bölgesel farklılıklar ve ülke genelindeki ikinci el satışlardaki gerileme göz önünde bulundurulduğunda, bu yükselişin sürdürülebilirliği sezonluk ve yerel faktörlere bağlı olacaktır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN YAYIMLADIĞI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, UŞAK’TA GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA 718 KONUT SATILIRKEN, BU YILIN AYNI AYINDA SATIŞLAR 52 ADET ARTARAK 770 OLDU.