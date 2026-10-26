Dolar 49,7577 +0,14%
Euro 55,6839 +0,02%
Bist 11.077,33 -0,36%
Altın Gram 6.432,90 +0,33%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,33 -1,23%
--°

Uşak'ta eylül konut satışları yükseldi: 770 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Uşak'ta eylül konut satışları geçen yıla göre 52 artarak 770'e yükseldi; Ege'nin pek çok ilinde ise satışlar azaldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uşak'ta eylül konut satışları yükseldi: 770 konut satıldı

Uşak'ta eylül konut satışları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan konut satış istatistiklerine göre Uşak'ta 2026 yılının eylül ayında toplam konut satışı 770 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında satılan 718 konutla kıyaslandığında artış 52 adet oldu.

Uşak verileri:

Yerel düzeyde görülen bu yükseliş, bölge ölçeğindeki genel eğilimin dışında kaldı. TÜİK verileri aynı dönemde Türkiye genelinde ilk el konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artarak 51 bin 519 seviyesine çıktığını; ikinci el konut satışlarının ise %15,3 azalarak 90 bin 871 olduğunu gösteriyor. Toplam satışlar içinde ilk el satışlarının payı %36,2, ikinci el satışlarının payı ise %63,8 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda Uşak'taki artış yerel talep veya stok dinamiklerine işaret edebilir; ancak bölge ve ülke verileri birlikte değerlendirildiğinde, satış performansının farklı bölgelerde ayrıştığı görülüyor.

Ege bölgesinde karşılaştırma:

Ege Bölgesi'nde Uşak dışındaki illerde ise eylül ayı verileri gerileme gösterdi. Manisa'da satışlar 2 bin 407'den 1 920'ye, Afyonkarahisar'da 1 157'den 1 035'e, Aydın'da 2 854'ten 2 702'ye düştü. Denizli'de 1 913'ten 1 701'e, İzmir'de 8 857'den 7 535'e, Kütahya'da 948'den 791'e, Muğla'da ise 2 004'ten 1 952'ye gerileme kaydedildi.

Ayrıca Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları da TÜİK verilerinde yer aldı: yabancılara satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 2 bin 167 oldu ve toplam satışlar içindeki payı %1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar ise %4,3 azalarak 15 bin 308 olarak kaydedildi; ülke uyruklarına göre en çok satış Rusya Federasyonu (388), Irak (166) ve Almanya (162) vatandaşlarına yapıldı.

Uşak'taki eylül artışı, ilin konut piyasasında kısa vadede hareketlilik olduğunu gösteriyor; ancak bölgesel farklılıklar ve ülke genelindeki ikinci el satışlardaki gerileme göz önünde bulundurulduğunda, bu yükselişin sürdürülebilirliği sezonluk ve yerel faktörlere bağlı olacaktır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN YAYIMLADIĞI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, UŞAK’TA GEÇEN YIL...

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN YAYIMLADIĞI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, UŞAK’TA GEÇEN YIL EYLÜL AYINDA 718 KONUT SATILIRKEN, BU YILIN AYNI AYINDA SATIŞLAR 52 ADET ARTARAK 770 OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garanti BBVA'dan sterlinle ekstre seçeneği: yurt dışı harcamalar artık GBP üzeri...
images

Kırşehir'de çadır günleri ile altın ve takılarda avantajlı alışveriş
images

MİAD Malatya şubesinde gençlik ve kadın kollarına yeni atamalar
images

Çorum Teknokent'te OKA ile girişimler yatırımcıya hazır hale getiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çobanlarla sahada: Cudi eteğinde sürü yönetimi ve hayvan sağlığı eğitimi

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tokat'ta süs bitkisi üretimine 3 bin 900 fidan desteği

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026