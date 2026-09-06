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Şerbetli'de aniden bastıran dolu trafik akışını sekteye uğrattı

Batman merkeze bağlı Şerbetli köyünde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu, Batman-Bitlis yolunda sürücüleri bir süre yola ara vermeye zorladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Şerbetli'de aniden bastıran dolu trafik akışını sekteye uğrattı

Şerbetli'de aniden bastıran dolu

Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kapalı seyreden hava, öğleye doğru aniden doluya dönüştü. Kısa süreli ve yoğun olan yağış, bölge sakinleri ile yoldan geçenler için olumsuz koşullar yarattı.

trafikte yaşanan güçlükler:

Özellikle Batman-Bitlis yolu yakınlarında ilerleyen sürücüler, aniden bastıran dolu nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yol yüzeyinin kayganlaşmasıyla karşılaştı. Etkinin sürdüğü yaklaşık 10 dakika boyunca bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve güvenlik amacıyla dörtlülerini yakarak yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

yağışın etkisi ve akışa dönüş:

Dolu yağışının şiddeti azalmasının ardından trafik akışı kademeli olarak normale döndü ve sürücüler güvenli şekilde yollarına devam etti. Olay sırasında yaralanma veya ciddi hasar bildirilmedi; yerel yaşam kısa süreli de olsa etkilendi.

BATMAN MERKEZE BAĞLI ŞERBETLİ KÖYÜNDE, DOLU ETKİLİ OLDU.

BATMAN MERKEZE BAĞLI ŞERBETLİ KÖYÜNDE, DOLU ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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