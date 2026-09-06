Fethiye körfezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği başlıyor

Fethiye Körfezi'nde başlatılacak çalışma ve hazırlıklar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 8 Eylül programı öncesinde Dalaman, Göcek ve Fethiye koylarında incelemelerde bulundu. Ziyarete Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yusuf Sarıkaya da katıldı.

Vali Akbıyık, bölgede yürütülen saha çalışmalarına ilişkin bilgi almak üzere Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) iştiraki DERİA yetkilileriyle görüşerek DERİA İşletme Müdürü Muharrem Balaban'dan brifing aldı. Koylarda yürütecek çalışmalar için deniz araçlarının donanımı ve denetim planları gözden geçirildi.

İncelemeler ve deniz araçları:

Yetkililer, bölgede 4 denetim teknesi, 14 palamar botu, 1 atık alım gemisi ve 1 deniz yüzeyi temizleme teknesiyle operasyonların yürütüleceğini bildirdi. Bu araç ve ekipmanlar, Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında teknelerden kaynaklanan atıkların etkin yönetilmesi ve koylardaki temizlik operasyonları için kullanılacak.

Dip çamuru temizliği ve program içeriği:

Vali Akbıyık, 8 Eylül'de Bakan Murat Kurum'un katılımıyla Fethiye Körfezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği çalışmalarının başlatılacağını açıkladı. Program kapsamında ayrıca Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz ekosisteminin korunması amacıyla hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Sistemi'nin tanıtımı yapılacak.

Mapa-Şamandıra Sistemi ile kontrolsüz demirlemenin önüne geçilmesi ve koylardaki deniz trafiğinin düzenlenmesi hedefleniyor. Sistem, deniz çayırlarının korunmasına katkı sağlayarak sürdürülebilir deniz turizminin desteklenmesine hizmet edecek.

Koruma ve gelecek nesiller:

Vali Akbıyık, Dalaman, Göcek ve Fethiye koylarının Muğla'nın önemli turizm değerleri olduğunu vurgulayarak doğal güzelliklerin korunmasının gelecek nesiller açısından önemine dikkat çekti. Akbıyık, "Bu eşsiz coğrafyayı korumak; denizlerimize ve Mavi Vatanımıza sahip çıkmaktır. Muğla’mızın eşsiz mavisini ve doğal zenginliklerini gelecek nesillere taşımak için tüm kurumlarımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali, Fethiye Körfezi’nin korunmasına yönelik çalışmalara destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çalışmalarda emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’UN 8 EYLÜL’DE FETHİYE’DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ PROGRAM ÖNCESİNDE DALAMAN, GÖCEK VE FETHİYE KOYLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.