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Hafta sonu göl kıyısında sakinlik arayanlar Abant'a akın etti

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerle hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Hafta sonu göl kıyısında sakinlik arayanlar Abant'a akın etti

Hafta sonu yoğunluğu nasıl gelişti:

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm merkezlerinden biri olarak hafta sonu sabahından itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler sabah erken saatlerden itibaren parka gelerek yürüyüş parkurlarına yöneldi. Göl çevresindeki patika ve seyir alanlarında doğa yürüyüşü yapanlar, temiz hava ve göl manzarası eşliğinde zaman geçirdi.

Ziyaretçilerin tercihleri ve etkinlikler:

Piknik alanlarında toplanan aileler ve arkadaş grupları göl kenarında vakit geçirerek dinlendi. Katılımcılar, Abant'ın farklı noktalarında fotoğraf çekerek anlarını ölümsüzleştirdi ve doğayla iç içe bir hafta sonu deneyimi yaşadı.

Günübirlik gelenler göl çevresini dolaşırken bazı ziyaretçiler de daha sakin köşeleri tercih ederek sessiz bir mola verdi. Park, büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için tercih edilen bir seçenek olmaya devam etti.

Hafta sonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Abant, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için sunduğu olanaklarla dikkat çekti ve ziyaretçi akışını hafta sonu boyunca sürdürdü.

BOLU&#039;NUN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, HAFTA SONU TATİLİNİ DOĞAYLA İÇ İÇE...

BOLU'NUN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI, HAFTA SONU TATİLİNİ DOĞAYLA İÇ İÇE GEÇİRMEK İSTEYEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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