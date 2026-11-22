Serdar Adalı'dan MHK'ya net uyarı:

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından hem takımı için memnuniyetini hem de hakemlerle ilgili endişelerini dile getirdi. "Deplasman galibiyeti olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Konyaspor başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm Konya halkına tek tek teşekkür ederim. Çok güzel ağırladılar bizi. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

hakemlere müdahale edilmemesi çağrısı:

Adalı, açıklamalarının odağında ise Merkez Hakem Kurulu'ndaki (MHK) iki yetkiliye yaptığı uyarı vardı. Başkan, "Yalnız buradan MHK’daki iki tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar bıraksınlar, hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler." sözleriyle müdahaleye karşı çıktı ve özellikle yabancı hakem Anthony Taylor üzerinden dış baskıya işaret etti: "Anthony Taylor’a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar."

Maçtaki bir ofsayt pozisyonuna dair tartışmalara değinen Adalı, çıplak gözle izleyenlerin ofsayt olmadığını söylediğini, teknolojinin ise farklı bir sonuç belirttiğini belirtti ve bu konulara girmek istemediğini söyledi. Buna karşın MHK'nın eski uygulamalarını tekrarlayarak işleri karıştırmaması gerektiğini vurguladı: "MHK’daki iki arkadaş bu işi yine eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalışıyor, yapmasınlar."

avrupa hedefi ve yabancı VAR eleştirisi:

Adalı, Beşiktaş'ın önündeki Avrupa Ligi maçına ve ligdeki derbiye de değindi. "Bizim için her maç önemli. Yani Avrupa’da galip gelip biraz daha yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. İnşallah güzel, centilmence bir maç olur. Hak eden de kazanır" dedi.

Yabancı VAR ve dışarıdan hakem talebi konusunda Adalı net bir duruş sergiledi: "Hayır yok. Bunu daha önceden de söyledim. Yine söylüyorum. Hakemlerimize güveniyorum." Adalı, ayrıca "85 milyonluk Türkiye’de biraz ayıp olur. Bu genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip bu ligi düzgün bir hale getirmezsek birazcık ayıp olur. Ülke olarak bize ayıp olur." sözleriyle genç hakemlerin desteklenmesi gerektiğini savundu. Son olarak niyetlerin iyi olması halinde sorunların çözülebileceğini belirtti: "Niyetler iyi olsun. Gerisi hallolur diyelim."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAR ADALI