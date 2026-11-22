Kulp'ta sağanak taşkın ve heyelana yol açtı

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına, yol çökmelerine ve ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe genelinde bazı yerleşim birimleri ulaşıma kapanırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Etkilenen bölgeler:

Yağışın etkisiyle Yaylak Mahallesi ile Alaca köyü ulaşıma kapanırken, Baloğlu grup köy yolu üzerinde araç geçişleri durdu. Birçok noktada yol çökmeleri yaşanması nedeniyle bölge içi ulaşım aksadı.

Müdahale ve mahsur kalan hayvanlar:

Narlıca mevkiinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekipleri mahsur kalan hayvanların tahliyesi, yolların açılması ve taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede devam eden çalışmalarda önceliğin can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ TAŞKIN VE HEYELANA NEDEN OLDU.